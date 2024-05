A Fratta Terme un workshop di arte urbana con Alessandra Carloni

Paesaggi Plurali, il festival di arte pubblica del Comune di Bertinoro, prosegue con le iniziative in vista dell’edizione 2024, che si svolgerà dal 4 al 16 giugno. Mercoledì 22 maggio ci sarà il primo incontro del “Workshop di arte urbana con Alessandra Carloni - dal bozzetto al murales” durante il quale i partecipanti scopriranno come si fa un murales nelle diverse fasi: il brainstorming di idee, la valutazione della superficie, la creazione del bozzetto, il rendering, fino alla realizzazione di una vera e propria opera murale sulle pareti di GIBs, il nuovo spazio giovanile di Fratta Terme. Il laboratorio sarà condotto da Alessandra Carloni, pittrice e street artist romana, Marcello Di Camillo, artista e direttore artistico di Paesaggi Plurali, Sara Galeotti, facilitatrice della Casa del Cuculo. Il workshop è gratuito ed è rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 35 anni, si svolgerà mercoledì 22 e 29 maggio, mercoledì 5 giugno e dal 12 giugno compresa la settimana a seguire dalle 16 alle 18 presso GIBs - Giovani in Biblioteca, in via Loreta 233 a Fratta Terme. Per info e iscrizioni giovaninbiblioteca.frattaterme@gmail.com

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp