A Gatteo pre-finali nazionali di "Miss Mamma Italiana". In gara 5 romagnole

Fino a domenica, la località turistica di Gatteo Mare, ospita le Fasi Finali della 27° edizione di “Miss Mamma Italiana 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, riservato a tutte le mamme aventiun’età tra i 25 ed i 45 anni.“Miss Mamma Italiana” è il primo concorso in Italia dedicato alla figura della mamma ed è una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. Oltre mille le mamme partecipanti alle oltre 100 selezioni che si sono tenute in ogni regione d’Italia a partire dal mese di luglio dello scorso anno, fino al primo week end di agosto di quest’anno, ma solo le vincitrici delle Finali Regionali hanno raggiunto Gatteo Mare, sulla Riviera Romagnola, per aggiudicarsi il titolo di “Miss Mamma Italiana 2020”.

Le mamme Pre Finaliste, sia al mattino che al pomeriggio, saranno impegnate per gli scatti fotografici, i test e per le prove, mentre in serata, a partire dalle ore 21.30 nella splendida cornice di Piazza della Liberà, sono in programma le Pre Finali, dove oltre ad effettuare la classica passerella in abito elegante, in abito casual ed in costume da bagno (purtroppo, quest’anno, a causa delle normative Covid-19 non sarà possibile poter effettuare la prova di abilità). Nella serata di sabato, verranno proclamate le 16 mamme staccheranno il pass per domenica 30 agosto, dove, sempre in Piazza della Libertà, con inizio alle ore 21.30, avrà inizio la Finale Nazionale, con proclamazione di “Miss Mamma Italiana 2020”. L’evento è Patrocinato dal Comune di Gatteo.

Queste le mamme in gara

ELISA DETTORE 35 anni, segretaria in uno studio odontoiatrico, di Genova, mamma di Ginevra di 4 anni;

ALESSIA CARACAUSA 39 anni, cantante di un’orchestra, di Genova, mamma di Mirko e Michael di 11 e 10 anni;

VALERIA SIMONETTI 36 anni, strumentista di sala operatoria, di Alessandria, mamma di Andrea ed Alessio, di 8 e 5 anni;

KATIA GIORNELLI 34 anni, infermiera, di Lurago d’Erba (Como), mamma di Riccardo, Carlotta ed Arianna, di 9, 6 e 4 anni;

LUCIA PUGLISI 26 anni, impiegata, di Opera (Milano), mamma di Beatrice e Marco, di 3 e 2 anni;

CINZIA BETTONI 44 anni, contabile, di Tavernola Bergamasca (Bergamo), mamma di Matteo di 19 anni;

GEORGETA PASAT 41 anni, blogger, di Calvagese (Brescia), mamma di Alina e Mia di 20 e 10 anni e dei gemelli Solas e Solis di 3

anni;

SERENA PANASENKO 43 anni, operaia, di Botticino Sera (Brescia), mamma di Daniel e Davide, di 18 e 10 anni;

VANESSA BONDÌ 27 anni, segretaria amministrativa, di Botticino (Brescia), mamma di Riccardo di 2 anni;

ERMIRA NDOY 42 anni, addetta al controllo qualità, di Monzambano (Mantova), mamma di Jeton e Alisia, di 24 e 18 anni;

CHIARA MEDEA 43 anni, export area manager, di Treviso, mamma di Lorenzo e Davide, di 11 ed 8 anni;

CHIARA PADOAN 42 anni, insegnante, di Castelfranco Veneto (Treviso), mamma di Miriam, Giosuè ed Emanuele, di 16, 13 e 10

anni;

OKSANA ROMANCHENKO 43 anni, operaia, di Ponzano Veneto (Treviso), mamma di Daniele e Veronica di 12 e 10 anni;

FEDERICA CECCATO 45 anni, casalinga, di Vallio di Roncade (Treviso), mamma di Rudy di 17 anni;

LUIGINA ZAMPIVA 44 anni, impiegata, di S. Martino Buon Albergo (Verona), mamma di Francesca e Nicola, di 13 e 12 anni;

EVELIN TURCATO 40 anni, casalinga, di Galliera Veneta (Padova), mamma di Filippo, Tommaso e Celeste, di 12, 8 e 4 anni;

ROBERTA COMPOSTELLA 43 anni, insegnante, di Tombolo (Padova), mamma di Edoardo, Alessandro e Filippo Alberto, di 17, 14 e

6 anni;

GIULIA FAGGIN 32 anni, grafica pubblicitaria, di Albignasego (Padova), mamma di Aurora di 8 anni;

CHIARA CRIVELLARI 43 anni, sarta e pescatrice, di Pila (Rovigo), mamma di Stefano di 10 anni;

LIDIA FIGLIOLIA 29 anni, commessa, di Dosso (Ferrara), mamma di Aurora e Mattia, di 5 e 2 anni;

DENISE TRADII 43 anni, cameriera, di Imola (Bologna), mamma di Beatrice di 13 anni;

EMANUELA BOLOGNINI 40 anni, impiegata notarile, di Faenza (Ravenna), mamma di Leonardo di 5 anni;

ELEN ZAMMARCHI 36 anni, fotografa, di Ravenna, mamma di Eduardo, Brenno e Silvana di 10, 8 e 4 anni;

LAILA OLIVEIRA 40 anni, casalinga, di Ammonite (Ravenna), mamma di Ilaria, Christian, Leonardo e Martina, di 10, 9, 8 e 7 anni;

BARBARA SANTORELLI 37 anni, bancaria, di Forlì, mamma di Viola e Gaia, di 10 e 7 anni;

VALENTINA BUONO 34 anni, dipendente bancaria, di Viserba (Rimini), mamma di Gabriel di 5 anni;

ELISABETTA ROSANÒ 43 anni, commerciante, di Roma, mamma di Vincenzo, Francesco e Valentina, di 12, 10 e 4 anni;

GAIA TOFANI 36 anni, fotografa, di Roma, mamma di Olivia e Leonardo, di 5 e 4 anni;

VALERIA MARCHIONNA 42 anni, store manager, di Campobasso, mamma di Rebecca e Ludovica, di 8 e 3 anni;

TINA INCARNATO 45 anni, libera professionista, di Napoli, mamma di Giuseppe e Viviana, di 19 e 10 anni;

DEBORA LIBERA VICIDOMINI 42 anni, consulente d’immagine, di Procida (Napoli), mamma di Raffael e Annalù, di 7 e 5 anni;

FLORA STILE 42 anni, casalinga, di Montecorvino Pugliano (Salerno), mamma di Flavio, Gaia, Adriano e Lara, di 15, 11, 6 e 4 anni;

ANTONELLA MISINO 36 anni, estetista, di Turi (Bari), mamma di Melissa ed Adrian, di 16 e 10 anni;

ANNA MARIA RENNA 42 anni, cameriera, di Gioia del Colle (Bari), mamma di Francesco di 5 anni;

NADIA QUARTA 33 anni, casalinga, di Monteroni (Lecce), mamma di Lorenzo, Gabriele e Kevin, di 10, 9 e 3 anni;

ANASTASIA SOLE 39 anni, maestra, di Mesoraca (Crotone), mamma di Anthony, Ariel e Alisya, di 13, 10 e 9 anni.

Le serate saranno presentate da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”.