A lezione di rianimazione cardiopolmonare: tanti bimbi e giovani alla scoperta delle manovre salvavita

Tanti giovani, ma anche tanti bimbi, all'evento "Kids Save lives", ospitato alla Fabbrica delle Candele e con la finalità di sensibilizzare ai comportamenti adeguati nella gestione delle emergenze cardiorespiratorie. Il progetto, con l'obiettivo di promuovere l'attività di primo soccorso attraverso la realizzazione di incontri di sensibilizzazione al massaggio cardiaco, è stato organizzato dal Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, diretto dalla dottoressa Nadia Bertozzi, in collaborazione con Viva! e Italian Resuscitation Council in occasione della Settimana internazionale per la rianimazione cardiopolmonare.

"Il riuscitissimo evento è stato condotto dal dottor Federico Semeraro, che ha proposto nuovi strumenti tecnologici e applicazioni smartphone per la sensibilizzazione dei più giovani al massaggio cardiaco - spiega il dottor Francesco Landi -. Durante la serata sono stati utilizzati anche alcuni visori per la realtà virtuale, con la collaborazione del gruppo Viva di Forlì dell'Ausl Romagna. Crediamo davvero che sia fondamentale la sensibilizzazione a questo tema dei più giovani perché, a loro volta, diventino diffusori di conoscenza".