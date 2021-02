A Meldola avviato il piano comunale per la cattura dei piccioni in città

Il Comune di Meldola, in osservanza al piano regionale di controllo del colombo di città, ha adottato uno specifico piano comunale preceduto da censimento ornitologico per il controllo della presenza dei piccioni in ambito urbano. A seguito delle verifiche da parte di ditta specializzata e delle relative autorizzazioni, sono state da poco posizionate e attivate le gabbie di cattura incruenta dei piccioni per contenerne il numero.

E' stata inoltre adottata l'ordinanza comunale per il contrasto alla proliferazione nelle zone urbane, consultabile sul sito internet del Comune di Meldola, che prevede che nelle proprietà private siano attivate misure atte ad evitarne lo stazionamento e l'annidamento. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'sssessore all'Ambiente Filippo Santolini esprimono "soddisfazione per questa misura molto sentita dalla cittadinanza che consentirà di contenere il numero dei piccioni e di migliorare il decoro del nostro bellissimo centro storico".