A Meldola è in programma il "Ballo dei Diplomati" per tutti i ragazzi delle scuole medie

Martedì 28 giugno dalle ore 21 alle ore 23.30 in Arena Hesperia, nell'ambito della serata red carpet di R'estate in Paese, si svolgerà il "Ballo dei Diplomati" per tutti i ragazzi delle scuole medie, organizzato dal Comune di Meldola e dalla Proloco Città di Meldola.

Il Sindaco Roberto Cavallucci e il Vice Presidente di Proloco Città di Meldola Omar Selvi spiegano che "questa serata è stata pensata come momento speciale di festa e saluto per tutti i nostri ragazzi che con l'esame di terza media completano un ciclo di studi a Meldola per iniziare la scuola superiore. A tutti loro auguriamo un cammino pieno di soddisfazioni e di realizzare i propri sogni. Un enorme ringraziamento a tutti i volontari di Proloco Città di Meldola e della Protezione Civile di Meldola ed a tutti coloro che hanno collaborato e reso possibile questa serata speciale".