Con 131mila euro di fondi ministeriali, a Meldola è tutto pronto per il nuovo anno scolastico

Con un finanziamento pari a 131mila euro ottenuti dal Ministero dell’Istruzione, il Comune di Meldola quest'anno scolastico ha in programma una serie di interventi indirizzati a favorire il riavvio delle attività in presenza sulla scuola primaria Edmondo De Amicis. "Grazie a questi contributi il Comune, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Meldola, potrà recuperare dei locali e degli spazi del piano terra per lo svolgimento in sicurezza di attività didattiche e laboratoriali afferenti alle discipline scientifiche, nolo di tensostrutture e sistemazione delle aree esterne. Il sindaco Roberto Cavallucci, l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini e l’assessore all’Istruzione Michele Drudi, nel ringraziare i dipendenti comunali che hanno lavorato a questa richiesta, esprimono grande soddisfazione per questo importante finanziamento nell’interesse dei giovani alunni che rappresentano il futuro della nostra comunità", spiega in una nota Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola.