A Meldola festa del Primo Maggio tra raduno dei trattori, sfilata di cavalli, balli e modellismo

Meldola ha celebrato il Primo Maggio con la tradizionale mattinata in piazza promossa da Cgil, Cisl e Uil. "È sempre una emozione che mi riporta indietro nel tempo vedere la nostra piazza Orsini animata - esordisce il sindaco Roberto Cavallucci -. L' esposizione di biciclette d'epoca, il raduno dei trattori con la sfilata accompagnata dai cavalli, esibizioni di danza e sciucaren, stand di modellismo ed hobbistica e per concludere la tradizionale tavolata del Primo Maggio offerta dai produttori locali, dai commercianti e dagli artigiani meldolesi".

"Il Primo Maggio è una giornata importante per ricordare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, diritti che spesso ancora oggi sono tutt'altro che scontati - prosegue il primo cittadino -. Un pensiero vorrei rivolgerlo soprattutto a chi il lavoro purtroppo non ce l'ha, a chi attraversa momenti difficili e a chi lavora in condizioni non facili, tenendo sempre a mente che la sicurezza sul lavoro deve essere una priorità. Le bandiere colorate delle rappresentanze sindacali ci devono ricordare il cammino fatto fino ad oggi ed essere un faro e un impegno per il futuro".