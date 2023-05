A Meldola la festa di fine anno al nido "Il Pulcino"

La tradizionale festa di fine anno del nido "Il Pulcino" di Meldola è tornata a far sorridere i piccoli alunni e le loro famiglie. Venerdì pomeriggio i "genitori-attori" coordinati dalle Dade del Nido si sono cimentati in uno spettacolo che ha riprodotto la storia di Filomena e lo scorrere delle stagioni, tema conduttore dell'anno educativo. A rendere speciale il pomeriggio di festa i volontari dell'Associazione Nonno Banter 57 che hanno incantato i bimbi con tanti giochi in legno e i Maestri del Lavoro, protagonisti della creazione di un bellissimo orto laboratorio.

L'assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli, nel ringraziare tutto il personale dell'asilo nido comunale e la coordinatrice Fabiola Crudeli, ha ricordato quanto sia "importante creare una comunità educante che sappia unire legami coinvolgendo le famiglie nel percorso educativo. Un grande ringraziamento a Nonno Banter 57 sempre vicino alla Città, ai Maestri del Lavoro che con cura e dedizione si sono impegnati per l'intero anno educativo nell'offrire l'esperienza dell'orto ai bimbi e curando lo spazio verde del nido. Ed a tutte le bimbe e ai bimbi buon proseguimento di cammino".