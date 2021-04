A Meldola non si spegne la macchina della solidarietà: aiuti alimentari alle persone in difficoltà

La generosità di tanti ha reso possibile un aiuto alle persone che si trovano più in difficoltà e vivono una situazione di emergenza alimentare. Sabato scorso, presso la Chiesa di San Francesco a Meldola, grazie alla Caritas Diocesana e di Meldola, alla Croce Verde Bidente, alla Protezione Civile, all'Agesci Meldola 1 e al Masci, a Coop Meldola, a Conad Bidente, alle Aziende Agricole Selvi Fabio e Strada Antonio, ai Forni Teodorani, Castellucci, Graziani Raccagni e Bulgarelli, al gruppo Atc F01 sono stati distribuiti circa 200 pacchi alimentari. "Un grande gesto di altruismo verso le persone che hanno meno; un gesto che fa la differenza per chi in questo momento subisce in misura maggiore le conseguenze della crisi - evidenzia il sindaco Roberto Cavallucci -. A tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria giornata di solidarietà un enorme ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale e di tutta la città.