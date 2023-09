A Meldola partono i lavori su viale della Repubblica: modifiche alla viabilità

Partiranno domenica mattina i lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche del Viale della Repubblica a Meldola. I lavori avranno inizio con l'intervento sulle alberature nel tratto tra Piazzale della Pace e Via Trento per poi proseguire, da metà ottobre, con il rifacimento della pavimentazione in asfalto.

Le prime lavorazioni saranno effettuate domani mattina, dalle 7.00 alle 12.00, nella zona di intersezione del Viale della Repubblica con Piazzale della Pace e Via Ciro Menotti al fine di evitare l'isolamento di attività sanitarie e dei monopoli dello Stato e continueranno poi da lunedì nel Viale della Repubblica nella zona davanti alle scuole, per terminare prima dell'avvio del nuovo anno scolastico, e poi nel resto del Viale.

Per la realizzazione di questi primi lavori, al fine di non isolare un'ampia zona con residenze, attività e impianti sportivi, si rende necessario introdurre modifiche temporanee alla viabilità meritevoli di attenzione. Nel dettaglio si prevede un doppio senso di marcia, presidiato dalla Polizia Locale, nel tratto di Via Trieste tra Piazzale della Pace e Via Trento nelle giornate di domenica mattina e lunedì. Successivamente sul Viale della Repubblica durante i lavori saranno previsti restringimenti della carreggiata con introduzione del senso unico alternato necessari ed indispensabili per eseguire i lavori in sicurezza.

Il progetto prevede nell'intero Viale della Repubblica la sostituzione di ventidue pini, che a seguito di una specifica valutazione tecnica effettuata da esperto del settore sono risultati pericolosi, con ventidue lecci; prevede inoltre la messa a dimora di ulteriori trentacinque lecci nelle aiuole attualmente vuote per un complessivo di nuovi cinquantasette alberi ad alto fusto.

L’intervento ha un costo complessivo di circa 174.000 euro interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. I lavori consentiranno il rifacimento della pavimentazione in asfalto dell’intero viale con eliminazione dei rigonfiamenti causati dalle radici e la piantumazione di tanti alberi non sostituiti da tempo.

Il Sindaco Roberto Cavallucci e l'Assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini esprimono nuovamente "soddisfazione per questo importante lavoro, richiesto da tanti cittadini, che consentirà, seppur con alcuni disagi durante la sua realizzazione, di restituire alla Città la percorrenza in sicurezza del bellissimo Viale della Repubblica”.