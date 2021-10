A Meldola "Puliamo il mondo": i bimbi si divertono dando la caccia ai rifiuti nei parchi

Il Comune di Meldola e l’Istituto Comprensivo hanno aderito per il terzo anno consecutivo all'iniziativa "Puliamo il mondo" promossa da Legambiente nazionale. Venerdì mattina due classi della scuola elementare "Dante Alighieri" sono state coinvolte in una attività di pulizia delle aree verdi cittadine, accompagnate oltre che dai propri insegnanti, dall’assessore all'Ambiente Filippo Santolini, dai volontari di Legambiente, dalle Guardie ecologiche volontarie (Gev), dal Masci, di Coop. Alleanza e da un operatore di Alea con un mezzo dedicato.

L’iniziativa sarà ripetuta, con altre due classi, lunedi. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore Santolini, ricordano che "l'Amministrazione Comunale ha aderito a questa importante iniziativa con un contributo finalizzato all'acquisto di guanti, pettorine e materiale informativo per i ragazzi", evidenziando che "è fondamentale educare i ragazzi affiancandoli insieme a tanti volontari nella cura e rispetto degli spazi pubblici della nostra città perché sapranno essere portatori del messaggio di educazione ambientale e rispetto del bene comune anche verso amici e familiari".

"Un ringraziamento a tutto il personale scolastico ed in particolare ai docenti, agli uffici ed alla segreteria della scuola che sono riusciti ad organizzare in questo periodo la partecipazione degli alunni all’iniziativa - concludono -. Si ringraziano il presidente di Legambiente Forli-Cesena Francesco Occhipinti presente durante la giornata, le associazioni di volontariato coinvolte, la Coop. Alleanza per il sostegno e per avere offerto uno zainetto con la merenda a tutti i bambini. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima iniziativa".