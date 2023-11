A Meldola un incontro dedicato all'uso dei defibrillatori automatici esterni

L'associazione "Il Cuore di Campo", in collaborazione con il Comune e la Protezione Civile di Meldola organizzano lunedì 27 novembre dalle 20.30 alle 21.30, nella Sala Arena Hesperia, una serata di informazione gratuita sull'uso dei Defibrillatori automatici esterni (Dae). "Si tratta di un importante momento per poter conoscere questi fondamentali presidi salvavita di cui il nostro territorio è dotato e dove sono dislocati, per apprenderne le procedure di utilizzo ed imparare in quali casi si utilizzano", spiega il sindaco Roberto Cavallucci. Gli incontri sono gratuiti e rivolti a tutti i cittadini. Il numero dei posti è limitato (obbligatoria la prenotazione via mail all'indirizzo ilcuoredimarco@gmail.com).