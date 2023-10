A Meldola una due giorni all'insegna del rispetto per l'ambiente con "Puliamo il mondo"

Il 5 e 7 ottobre scorsi il Comune di Meldola, l'Istituto Comprensivo di Meldola ed Alea Ambiente hanno promosso due mattinate di raccolta dei rifiuti abbandonati nei giardini e spazi pubblici della città. Alle iniziative, aderenti all'evento nazionale di Legambiente "Puliamo il mondo", hanno partecipato tutte le classi seconde della scuola media “Dante Alighieri” e numerosi cittadini volontari. Le classi sono state accompagnate dai volontari delle tante realtà associative che hanno aderito all'iniziativa: Legambiente Forlì-Cesena, Guardie Ecologiche Volontarie Gev, Masci Meldola, Croce Rossa ed i Nonni vigile.

Partner dell'iniziativa Coop. Alleanza 3.0 che, come tutte le passate edizioni, ha offerto una graditissima merenda a tutti i ragazzi. Novità di quest'anno la "Maratona ecologica" di Alea Ambiente del sabato rivolta a tutta la cittadinanza. Si è trattata, sottolineano il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore all'Ambiente Filippo Santolini, di "una due giorni importante finalizzata a trasmettere i valori del rispetto e della cura dello spazio pubblico contro gli abbandoni di rifiuti. Un grande ringraziamento a tutti i partner dell'iniziativa per l'impegno nella continua diffusione di una cultura del rispetto del bene comune: la nostra Città e l'ambiente naturale in cui viviamo per il futuro dei nostri figli".