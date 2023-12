A Meldola una serata informativa sull'utilizzo dei defibrillatori automatici

Si è svolta lunedì sera nella Sala Arena Hesperia una serata di informazione gratuita sull'uso dei Defibrillatori automatici esterni (Dae). L’arresto cardiaco è una patologia che può interessare le persone di qualsiasi età, può capitare a chiunque di essere coinvolto nella pratica d’urgenza pertanto è importante per la cittadinanza capire il valore di questo presidio medico.

L’evento organizzato dall’Associazione "Il Cuore di Campo" in collaborazione con il Comune di Meldola e la Protezione Civile di Meldola è stato molto utile per conoscere questi fondamentali presidi salvavita, per apprenderne le procedure di utilizzo ed imparare in quali casi usarli.

I presenti hanno avuto anche la possibilità di provare ad effettuare su un manichino la rianimazione cardiopolmonare. Bellissima la testimonianza, all’inizio dell’incontro, di una cittadina che deve la vita alla rianimazione cardiopolmonare ed al defibrillatore. Nel nostro Comune sono presenti, gestiti dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la nostra straordinaria Protezione Civile, 11 defibrillatori collocati in postazioni fisse; l’ultimo è stato installato all’interno della Biblioteca Comunale temporaneamente utilizzata come scuola materna. L’Amministrazione, nell’attesa di organizzare altri incontri, ringrazia i presenti ed in particolare l’Associazione "Il Cuore di Campo" per il prezioso supporto.