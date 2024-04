A Modigliana la cerimonia dell'associazione Arma Aeronautica

Nella sede il Municipio di Modigliana si è svolta, domenica 21 aprile, una significativa cerimonia dell’Associazione Arma Aeronautica di Forlì e del Nucleo di Modigliana. L’antica “Castrum Mutilum” divenuta cittadina, ricca di storia cultura e tradizioni ha sempre mantenuto un legame con l’arma Aeronautica Militare. Sono di Modigliana il Gen. Massimo Montanari pilota e comandante della mitica PAN Frecce Tricolori, il Col. Pilota Paolo Galli ed il Col. Pilota Aldo Valmori senza dimenticare ben tre piloti decorati con Medaglia d’Argento al Valor Militare nel corso delle due Guerre Mondiali.



Il sergente Pilota Lorenzo Cortesi caduto nei cieli d’Albania nel 1918 ha lasciato il suo nome sul Labaro del Nucleo di Modigliana...e proprio per questo la cerimonia alla presenza del Sindaco Dardi, delle autorità militari e civili e delle rappresentanze delle Associazioni d’Arma oltre ai cittadini ne ha consacrato il ricordo che si continuerà nella “Torre Numai” di Forlì dove il Labaro verrà conservato, essendo concluso il ciclo di vita del Nucleo di Modigliana. Commovente il momento del passaggio e di consegna del Labaro dal Capo Nucleo Vincenzo Staffa al Presidente della Sezione di Forlì Renato Cappelli.



Ambedue hanno salutato i presenti ed in particolare il Sindaco Jader Dardi che ha ricambiato, citando e ringraziando l’Arma Aeronautica non solo per la sua attività quotidiana, ma anche per il continuo supporto alla cittadina gravemente colpita circa un anno fa dalla disastrosa alluvione. Molto sentite e pragmatiche le sue parole sull’attività svolta dagli elicotteri a cui è andato il saluto ed il ringraziamento a nome di tutta la comunità.