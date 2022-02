A Palazzo Romagnoli un patrimonio culturale tutto da scoprire: da febbraio ingresso ridotto e visite guidate gratis

A partire da questa settimana Palazzo Romagnoli cambia orario di apertura e per un mese offre ai visitatori la possibilità di visitare le Collezioni del Novecento ad ingresso ridotto; inoltre ogni domenica fino al 20 marzo sono previste visite guidate gratuite per famiglie. Per consentire il disallestimento della esposizione temporanea dedicata alla fotografica appena conclusa e l'allestimento della nuova mostra “Maddalena. Il mistero e l’immagine”, il Museo Civico di San Domenico chiude al pubblico fino a venerdì 25 marzo.

Durante questo periodo a Palazzo Romagnoli le Collezioni del Novecento, la Collezione Verzocchi e la nuova sezione dedicata alla “Forlì Ebraica” continuano la consueta apertura e saranno visitabili dal giovedì alla domenica dalle ore 15,30 alle 19 con l'acquisto del biglietto ridotto (3 euro). La domenica inoltre, dal 6 febbraio al 20 marzo, tutti i visitatori ed in particolare le famiglie potranno partecipare a visite guidate gratuite alla scoperta del patrimonio culturale esposto a Palazzo Romagnoli.

Le visite, organizzate dal Servizio Cultura Turismo e Legalità nell'ambito della programmazione di didattica museale attuata in collaborazione con la cooperativa “Treottouno” si svolgeranno la domenica pomeriggio alle 16. La partecipazione è gratuita ma solo su prenotazione. Per accedere al museo è richiesto agli adulti e ai ragazzi sopra ai 12 anni il Green Pass “rafforzato”.

Per informazioni sul programma e per la prenotazione (obbligatoria) è possibile contattare il numero 0543/712627, inviare una e-mail all'indirizzo biglietteria.musei@comune.forli.fc.it oppure consultare il sito internet www.scopriforli.it. Palazzo Romagnoli è in via Albicini, 12.