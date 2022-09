A Predappio il nido raddoppia i posti in convenzione: apre una nuova sezione

L'amministrazione comunale di Predappio è orgogliosa dell'obbiettivo raggiunto: i posti in convenzione del nido comunale Pollicino passano da 14 a 28 e si inaugura l’apertura di una nuova sezione. Ad aprile ci sono state le iscrizioni all'anno scolastico 2022/2023 per i bambini da 0 a 3 anni. Con gli stessi posti dell'anno scorso, ci sarebbero state oltre dieci famiglie in lista d'attesa e quindi senza servizio. Sentita la coordinatrice pedagogica Fabiola Crudeli, in accordo con Formula Servizi alle Persone, cooperativa sociale Onlus che gestisce il servizio, sono stati indirizzati nuovi finanziamenti per poter soddisfare le richieste delle famiglie.

Ad oggi, grazie al lavoro degli uffici comunali, di Michela Venturi per Formula Servizi e dell'assessore alla Pubblica istruzione Luca Lambruschi, i bambini accolti al nido in convezione sono 28. Questo consente alle famiglie una riduzione di quota che sommata al bonus Inps porta la retta praticamente a zero con risparmi di oltre 6mila euro a famiglia all'anno.

È stato un traguardo faticoso, ma importante, che rende un notevole servizio alle famiglie del nostro territorio. Circa trenta bambini potranno usufruire di un servizio sempre più importante. Il calo demografico continua, ma sempre più spesso è necessario il lavoro di entrambi i genitori e quindi la percentuale dei bambini che devono frequentare questi servizi aumenta. Il nido è anche una grande opportunità di crescita e socializzazione per i bambini e fortunatamente, nel nostro comune di Predappio, il servizio è sempre stato eccellentemente svolto grazie alla competenza delle educatrici e di tutto il personale presente.