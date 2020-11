A Premilcuore sarà un Natale più intimo: "Rendiamo il nostro paese più luminoso"

A Premilcuore un Natale all'insegna della sobrietà, ma luminoso. Informa l'amministrazione comunale: "A causa dell'emergenza sanitaria in corso, quest'anno, le festività natalizie andranno vissute in modo diverso, responsabile e nel rispetto delle regole che l'emergenza sanitaria impone. Non ci saranno eventi di piazza, tuttavia Premilcuore avrà comunque un suo Natale, quest'anno più che mai intimo e sobrio. Ci è sembrato giusto rievocare il Natale con il simbolo dell'albero addobbato e qualche luminaria".

La prossima settimana, rende noto l'amministrazione, "si procederà con l'installazione delle ultime luminarie natalizie (alcune sono già state messe questa settimana) e con l'allestimento del tradizionale albero di Natale in Piazza Ricci". Poi l'appello agli abitanti e commercianti: "Ringraziamo fin d'ora quanti vorranno condividere con noi questa iniziativa, illuminando le proprie abitazioni o le proprie attività commerciali, rendendo, così, il nostro paese più luminoso, come ci auguriamo che luminoso sia il futuro di tutti noi".