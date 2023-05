A Rocca delle Caminate il corso di formazione manageriale per direttori generali in ambito sanitario

Scade mercoledì 10 maggio il termine per iscriversi al nuovo corso di formazione manageriale per direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e di altri enti del servizio sanitario nazionale 2023-2024. Il corso è organizzato dall’Unità Operativa di Serinar Creas (Centro di Ricerche e Studi nell’Ambito dei Sistemi Sanitari) e dall’Ausl Romagna, su mandato della Regione Emilia Romagna, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna.

Il corso consentirà, una volta acquisita la certificazione, l’inserimento nell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie e degli altri enti.

Tra i tanti qualificati docenti anche la straordinaria presenza di Riccardo Iacona e Giorgio Pacifici all’interno del modulo “Comunicazione e umanizzazione delle cure”, insieme alla coordinatrice della comunicazione dell'Ausl Romagna Tiziana Rambelli, socia dell’Unione Giornalisti Scientifici Italiani. L’obiettivo del corso è quello di fornire strumenti e tecniche proprie del processo manageriale, quali l’analisi e la valutazione dei modelli organizzativi, la pianificazione strategica ed operativa, il controllo di gestione, la direzione per obiettivi e la gestione delle risorse umane applicate alle organizzazioni sanitarie.

L’iniziativa formativa si aprirà il 15 giugno a Rocca delle Caminate, con gli interventi di Luca Baldino, Tiziano Carradori, Gianluca Fiorentini, Carlo Lusenti, la presentazione del corso di Maurizia Rolli e la lettura di Robert Desmarteau (UQAM, Università del Québec a Montréal, Canada). Il bando è consultabile al link https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/altri-bandi/item/983-corso-di-formazione-manageriale-per-direttori-generali-delle-aziende-sanitarie-locali-delle-aziende-ospedaliere-e-degli-altri-enti-del-s-s-n-edizione-2023-2024?pk_cpn=AT-PL. Per eventuali informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: barbara.foschi@auslromagna.it