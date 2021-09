A Rocca il “Memorial Pelo” per ricordare Tomaso Mecatti, anima del Bar Amarcord

A Rocca San Casciano, domenica 5 settembre, a partire dalle ore 18:30 presso il campo da calcio a 5 del Parco Pubblico Carlo Alberto Cappelli, da tutti in paese chiamato “il bosco”, con ingresso da via San Francesco, si svolgerà la terza edizione del “Memorial Pelo”, per ricordare Tomaso Mecatti, conosciuto da tutti in paese come “Pelo”, anima e gestore, assieme alla moglie Lina e alla figlia Rosi, del Bar Amarcord per oltre trent’anni. Deceduto il primo settembre 2009 all’età di 71 anni, in molti conservano di lui un indelebile e piacevole ricordo, per le tante allegre stagioni trascorse insieme. Scenderanno in campo tre squadre di generazioni diverse, dai nati negli anni ’60 fino ai giovani under 16. Dopo il triangolare, vi sarà un momento conviviale all’esterno del Bar Amarcord. Saranno inoltre raccolte offerte in favore dell’Ail, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma.