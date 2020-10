A S. Mercuriale si prega per le vittime degli attentati in Francia

A San Mercuriale si prega per le vittime degli attentati terroristici in Francia. Alle 18.30 di sabato, vigilia di Ognissanti, la basilica di piazza Saffi dedicata al proto-vescovo di Forlì ospiterà il Santo Rosario con lo sguardo rivolto alla tragica vicenda occorsa a Nizza e nelle altre città transalpine. “Pregheremo per le vittime – dichiara il parroco don Enrico Casadio – ma anche per la conversione dei cuori di chi alimenta l’odio, strumentalizzando la religione. Vorremmo proprio pregare per i familiari di chi è stato così barbaramente ucciso”.

