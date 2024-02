A "Salotto blu" Alberto Casadei presenta il libro "La suprema inchiesta"

Alberto Casadei, forlivese, docente universitario di letteratura a Milano, è considerato il principale esperto italiano di Dante Alighieri. Per la casa editrice Solferino esce in questi giorni "La suprema inchiesta", primo sconfinamento del professore, autore di saggi apprezzatissimi, nel romanzo di attualità e di ambientazione poliziesca. Ne ha parlato con Mario Russomanno nel corso della trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre.

Nell'occasione il professore-scrittore ha anche risposto a domande sulla figura di Dante e sulla presenza del sommo poeta in Romagna: "Dante trovò nella nostra terra un luogo di pace interiore, nonostante ben sapesse che la Romagna era al tempo attraversata da cruente lotte per la conquista del potere". Casadei presenterà "La suprema inchiesta" a Forlì il prossimo 9 febbraio alle 17,30 alla Libreria Mondadori di Corso della Repubblica, introdotto da Wilma Malucelli.