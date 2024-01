A "Salotto Blu" Claudio Minoliti racconta leggenda e storia segreta di Puskas

Ferenc Puskas è stato uno dei più grandi calciatori di sempre, leader della nazionale ungherese e del Real Madrid. Questo è risaputo. È molto meno conosciuta la sua straordinaria vicenda umana, condizionata dalle vicende politiche e dagli intrighi internazionali degli anni sessanta.

Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, ne parla Claudio Minoliti, firma del giornalismo per la carta stampata e per Mediaset, autore del libro "Puskas eroe dei due mondi" recentemente pubblicato da Minerva.

"Puskas era colonnello dell'esercito ungherese e stella della nazionale - spiega Minoliti - ma dopo l'invasione sovietica del suo Paese rifiutò i gradi e fuggì all' estero. Nessuna squadra lo voleva ingaggiare per timore di ritorsioni da parte del Patto di Varsavia. Si rifugio' semi clandestinamente per quasi due anni in Italia. Oggi è sepolto con tutti gli onori nella Basilica di Budapest".