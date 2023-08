A "Salotto blu" i segreti di Happy Days con lo scrittore Emilio Targia

Anche se può sembrare strano nessuno al mondo aveva ancora scritto un libro sulla celebre serie televisiva "Happy Days", che andò in onda in Italia dal dal 1977 al 1986, registrando una media di sedici milioni di spettatori, e che modificò il costume e le abitudini di un paio di generazioni. Lo hanno fatto Emilio Targia, capo redattore di Radio Radicale, e Giuseppe Ganelli, grandi appassionati della serie, scrivendo a quattro mani il libro "La nostra storia", pubblicato recentemente da Minerva. Il libro, introdotto dalla prefazione di Henry Winkler, il celeberrimo Fonzye, corredato da fotografie originali, descrive storia e retroscena della fortunatissima serie. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione di approfondimento che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Emilio Targia ha anticipato diversi dei temi del libro, dai segreti della sceneggiatura ai ruoli svolti all' interno della serie da attori poi divenuti icone del cinema mondiale come Robin Williams o Ron Howard.