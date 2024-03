A "Salotto Blu" Ilaria Cerioli racconta la vicenda di Rita Barbieri, "omicida per onore"

Ilaria Cerioli, docente di letteratura, archeologa e scrittrice, è intervenuta alla trasmissione televisiva "Salotto Blu" condotta da Mario Russomanno su Video regione che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. Oggetto della conversazione il libro dal titolo "Rita dagli occhi neri", scritto da Cerioli e pubblicato da Affiori, che riconnette la incredibile storia di Rita Barbieri, nata e vissuta a Bagnacavallo, che, nel 1897, accoltellò a morte, all'uscita da una chiesa, l'uomo che l'aveva messa in cinta e umiliata. Rita Barbieri, alla morte della bambina nata dalla relazione, compì quel gesto che, di regola, le avrebbe dovuto spalancare le porte del carcere per una lunga prigionia. Invece, destando enorme sorpresa, il Tribunale decise la sua assoluzione. Per la prima, e forse unica, volta, una donna beneficiò della fattispecie giuridica del "delitto d"onore", previsto in Italia dal Codice Zanardelli. Rita Barbieri emigrò poi negli Stati Uniti, ove avviò una attività di ristorazione proponendo la cucina romagnola