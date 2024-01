A "Salotto blu" l'ex vice sindaco Giancarlo Biserna fa incontrare Tolstoj e Dostoevskij

Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda giovedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Giancarlo Biserna, ex dirigente bancario ed ex componente la giunta guidata dal sindaco Roberto Balzani, ha presentato il suo libro "Alla trattoria della via Lunga con Tolstoj, Dostoevskij e don Arturo", pubblicato dalla Editrice forlivese "Graficamente".

"Lo scoppio della tragica guerra tra Russia e Ucraina mi ha fatto pensare alla follia umana. Quella russa e quella ucraina non sono mai state culture inconciliabili, anzi - ha detto -. Ecco perché ho immaginato un incontro conviviale, arricchito dalla magnifica gastronomia forlivese, tra i due scrittori, tra i più importanti che l' umanità abbia avuto. Il terzo commensale è un prete forlivese cui sono stato molto affezionato, don Arturo Fiumicello".

Detto che i libri vanno letti e non raccontati, il dialogo tra i tre personaggi cosa produce? "Emergerà che da una tragedia del genere non si esce con un accordo tra grandi potenze economiche e militari, ma con l"intervento di una guida spirituale superiore, con una rivelazione - ha replicato -. Di più non posso dire, sarà il lettore a scoprirlo". Il libro sta avendo ottima accoglienza: Biserna è impegnato in presentazioni pubbliche del testo, non solo in ambito locale.