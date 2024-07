A "Salotto Blu" la romanzesca storia del Bologna che vinse lo scudetto nel 1964

Era la Bologna capitale del comunismo occidentale che dialogava con i cattolici e con la borghesia. La Bologna dei grandi medici, degli avvocati, dei commercianti. Quella in cui un presidente visionario, Renato Dall' Ara, e un allenatore che era stato giocatore leggendario, Fulvio Bernardini, plasmarono una squadra di calcio in grado di superare le grandi squadre del capitalismo milanese e torinese. È il Bologna " che tremare il mondo fa", raccontato dallo scrittore Dario Ronzulli nel libro "1964", pubblicato da Minerva.

Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera sul canale 99, Ronzulli anticipa i temi della narrazione: "Tempi irripetibili, oggi nessuna squadra riuscirebbe a trattenere i suoi campioni, come sta accadendo in questi giorni al Bologna con Calafiori e Zirkzee, acquistati, appena saliti alla ribalta, da ricchissime squadre inglesi. Allora, invece, il Bologna costruì il miracolo, lottando testa a testa con l'Inter fino allo spareggio a Roma il 7 Giugno, caso unico nella storia. Ma ci furono anche il misterioso caso doping, con cinque giocatori bolognesi squalificati, i tre punti di penalizzazione comminati al Bologna, la morte del presidente Dall' Ara e tanto altro. Più un romanzo che una normale storia di calcio, che coinvolse squadre formidabili, tifoserie, poteri, in circostanze mai del tutto chiarite".