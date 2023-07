A"Salotto blu" la scrittrice Cavalieri racconta le grandi viaggiatrici del passato

Raffaella Cavalieri, scrittrice e traduttrice dall'inglese e dal francese di grandi opere letterarie, è stata intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. Nell'occasione Cavalieri ha descritto i "segreti" di una efficace traduzione di un testo letterario, con le difficoltà di rappresentare in italiano le immagini e le espressioni create da scrittori internazionali. Ha inoltre presentato la nuova collana della casa editrice "Minerva", di cui è curatrice, dedicata alla riscoperta di grandi opere in parte dimenticate, tra esse il libro della giornalista americana Nellie Bly, la quale a fine ottocento descrisse il proprio viaggio intorno al mondo in un libro di successo. Il viaggio era finanziato dal "New Yorker", giornale diretto da Pulitzer, simbolo perenne della eccellenza giornalistica. Quel viaggio rappresentò anche viatico per la indipendenza professionale delle donne.