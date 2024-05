A "Salotto blu" lo scrittore Caporaso racconta il sogno che coinvolse Battisti, Mogol e Celentano

Guido Capotasto ha pubblicato recentemente con "Minerva" il libro "Il potere dei morti", il cui titolo è stato scelto da Mogol, con cui descrive la straordinaria genesi della celebre canzone "L'arcobaleno", dedicata da Mogol al ricordo di Lucio Battisti e interpretata da Adriano Celentano. Ne ha parlato con Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera alle 23 su VideoRegione canale 99. Nel 1998 Caporaso, giornalista e scrittore, sognò Lucio Battisti, da poco scomparso. Ne scrisse sulla rivista "Firma", che dirigeva. Mogol venne colpito da quella vicenda, riconoscendo nel sogno di Caporaso tracce del grande artista di cui era stato per tanti anni sodale e amico. L' arcobaleno che dà il titolo alla canzone è quello che Caporaso vide in sogno sorgere alle spalle di Battisti. Il libro costituisce anche una riflessione sulle presenze delle persone care scomparse nella esistenza di ciascuno di noi.