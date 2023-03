A "Salotto blu" lo scrittore Guido Guerrera racconta Franco Battiato

Nuova puntata del programma televisivo di approfondimento "Salotto Blu" condotto da Mario Russomanno che andrà in onda venerdì sera, alle 23, sul canale 99 del digitale terrestre. Ospite di turno è Il giornalista e aforista toscano, amico personale e biografo del cantante e compositore siciliano. Guerrera ha recentemente pubblicato, per "Minerva", il libro "L'uomo dell'isola dei giardini", raccolta di testimonianze riferite a Battiato. "In privato - ha spiegato Guerrera nel corso della trasmissione - era persona estremamente riservata, si concedeva poco. Soppesava le persone, ma se concedeva fiducia era per sempre".