A "Salotto blu" Moreno "Il biondo" presenta la nuova band, "Cara Forlì"

Nasce una nuova orchestra, composta da musicisti di grande talento (Danilo Rossi, Vince Vallicelli, Andrea Costa, Edilio Nicolucci, Giuseppe Zanca, Alfredo Nuti, Fabio Balero), prenderà il nome di "Cara Forlì" dalla manifestazione che si tiene abitualmente in Piazza Saffi per iniziativa del Comune di Forlì, e sarà guidata da Moreno Conficconi, cofondatore degli "Extra Liscio" e storico front man dell'Orchestra Spettacolo di Raoul Casadei. Il musicista, originario di Galeata, ne ha parlato nel corso della trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda mercoledì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, intervistato da Mario Russomanno, che è autore, tra l'altro, del libro "I Giganti del Liscio. Carlo Brighi, Secondo Casadei e Raoul Casadei visti da vicino", che sarà presentato e diffuso il 2 e 3 settembre prossimi nel corso delle serate di "Cara Forlì".

Moreno "Il biondo" ha spiegato che la nuova band avrà in repertorio anche brani tratti dalla produzione di Carlo Brighi, conosciuto da tutti come "Zaclen", che nella seconda parte dell'Ottocento dette origine alla musica folcloristico romagnola, quella che oggi chiamiamo "liscio". Conficconi, che oggi risiede a Gatteo Mare, ha potuto studiare gli antichi spartiti di "Zaclen", conservati presso la Biblioteca civica forlivese, che il Comune ha recentemente provveduto a digitalizzare. "Recuperare quella splendida musica di cui s'era persa memoria, ha detto Conficconi, riproporla in modo fresco e originale, significa fare spettacolo ma anche contribuire al progetto in corso di valorizzazione del Liscio come patrimonio culturale dell'umanità". La nuova band esordirà in occasione delle serate che si terranno in Piazza Saffi il 2 e 3 settembre prossimi.