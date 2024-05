A "Salotto blu" parla Cristiano Frasca, fotoreporter "Con i piedi nel fango"

Cristiano Frasca, da anni attivissimo nel giornalismo romagnolo, in particolare sulle pagine del "Carlino" e di "ForlìToday", ha testimoniato puntualmente con i suoi scatti la drammatica sequenza dei giorni dell' alluvione, cogliendo aspetti e risvolti della situazione sul campo. Quelle fotografie sono ora in mostra, visibili gratuitamente, presso il circolo "In zir", di via Bezzecca 10, fino al 26 Maggio. La esposizione, dal titolo evocativo "Con i piedi nel fango", è stata curata dalla fotoreporter Alessandra Salieri. Frasca ha raccontato la propria esperienza dei giorni che sconvolsero la Romagna, conversando con Mario Russomanno, all'interno della trasmissione televisiva che andrà in onda stasera alle 23 su VideoRegione, canale 99 del digitale terrestre.