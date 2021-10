A San Biagio una messa in ricordo di Sergio Mazzi e Gian Paolo Tosoni

Giovedì pomeriggio, alle 18, alla chiesa di San Biagio sarà celebrata una messa in ricordo di Sergio Mazzi e Gian Paolo Tosoni, recentemente scomparsi. "Durante la pandemia, che in vario modo ha colpito tutti noi e continua a contribuire a farci vivere una vita “difficile”, hanno lasciato la vita terrena questi due grandi uomini e punti di riferimento per tutto il mondo dell’agricoltura - scrivono dal Rete Servizi Agricoltura -. Per tutto il gruppo di Rete Servizi, società specializzata nella fornitura di consulenza alle imprese agricole, diretta da Luciano Mattarelli, la vicinanza, con questi due esempi di vita professionale e sociale è nata, dai primi anni ’80 con Sergio Mazzi, allora alla direzione di Coldiretti e successivamente con Gian Paolo Tosoni che ha contribuito alla nascita del centro studi di ConsulenzaAgricola.it oltre ad aver affiancato, professionisti e collaboratori, nell’operatività e in tanti momenti di confronto e convegni. Abbiamo pertanto ritenuto opportuno, non avendo potuto partecipare alle esequie, rinnovare la loro memoria ed essere vicini alle loro famiglie con una santa messa".