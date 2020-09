A Santa Maria del Fiore il ritrovo del Gruppo Preghiera di Padre Pio col vescovo Livio

Sarà il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, a presiedere il ritrovo mensile del “Gruppo di preghiera Padre Pio” di Santa Maria del Fiore, in programma mercoledì, alle 20.30, nella chiesa di Via Ravegnana, 92, con recita del Rosario e celebrazione della santa Messa. Il presule friulano officerà la liturgia eucaristica con l’assistenza del parroco di Santa Maria del Fiore don Luigi Burchi. Trattandosi del 52° anniversario della morte terrena del santo con le stimmate, scomparso la notte del 23 settembre 1968 a San Giovanni Rotondo, ma anche del 25° di costituzione del gruppo di devoti di Santa Maria del Fiore, che annovera circa 250 iscritti, il coordinatore Davide Marchetti invita all’incontro tutti i centri di preghiera forlivesi dedicati a Padre Pio: "E’ una grande opportunità – dichiara il responsabile - per riunirci coralmente in preghiera attorno alla figura del nostro protettore celeste".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso della celebrazione, il vescovo Livio utilizzerà uno dei calici con cui diceva messa Padre Pio, poi acquisito da monsignor Aldo Rosati, direttore spirituale dei gruppi di preghiera legati al frate cappuccino, canonico della chiesa di San Pietro a Bologna, scomparso nel 2012. In chiesa saranno esposte due reliquie autentiche appartenute allo stesso Pio da Pietrelcina: una pezzuola con siero fuoriuscito dalle stigmate della mano e il guanto della mano destra, usata dal santo pugliese per benedire i fedeli dalla finestra del convento di San Giovanni Rotondo, il luogo in cui Padre Pio ha praticamente trascorso l’intera esistenza.