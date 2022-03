A Santa Maria Nuova una nuova panchina rossa: "Un bel segnale di impegno civico"

Dopo quella installata un anno fa in viale Carducci, il Comune di Bertinoro inaugura una nuova panchina rossa, simbolo del contrasto alla violenza contro le donne, che verrà posizionata nel parco di Via Giotto nella frazione di Santa Maria Nuova Spallicci. L’inaugurazione si terrà alle 10 di domenica, domenica in cui il Comune ha previsto diverse iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Donna. Nel pomeriggio al Teatro dell'ex seminario di Bertinoro alle 15,30, per la rassegna dei pomeriggi del Bicchiere, si terrà un incontro con la giornalista Antonella Beccaria che parlerà dei diritti e della loro negazione nell'esperienza delle donne afghane, a cui seguirà la proiezione del film I racconti di Parvana.

''Abbiamo scelto di posizionare una seconda panchina rossa a Santa Maria Nuova perché sensibilizzati dai cittadini di quella frazione, un bel segnale di impegno civico da parte della nostra comunità che abbiamo molto volentieri assecondato'', dichiara il sindaco Gessica Allegni. All’inaugurazione interverranno, insieme al sindaco, l'assessore alle Pari Opportunità, Silvia Federici, Giulia Civelli, responsabile del Centro Donna Forlì. E' l’assessore Federici a svelare e motivare il messaggio che sarà riportato sulla panchina “Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne” di Maya Angelou.

''Un monito all’intento universale di progredire nei diritti e nel contrasto alla violenza contro le donne. Le parole della poetessa afroamericana ci incoraggiano a lottare per noi stesse e per tutte le donne che ancora oggi subiscono violenza, limitazioni della libertà e discriminazioni, a qualsiasi livello, con la triste consapevolezza che c’è ancora molto lavoro da fare'', dice Federici.

''Abbiamo scelto il parco di via Giotto a Santa Maria Nuova perché è un luogo di socialità ed anche un luogo di passaggio vicino agli edifici scolastici ed al centro sportivo, vissuti da famiglie e da ragazze e ragazzi a cui abbiamo prioritariamente pensato come destinatari di questo messaggio” concludono. Tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte all’inaugurazione.