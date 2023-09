A Santa Sofia primo giorno di scuola nella rinnovata corte comunale. Nuovi gestori per il servizio mensa

Venerdì si torna sui banchi di scuola e gli studenti delle primarie e medie di Santa Sofia si riuniranno nella rinnovata corte comunale, dove saranno accolti dagli amministratori del Comune di Santa Sofia, dal dirigente scolastico Giuseppe Messina e dal parroco Don Giordano Milanesi. ''Il primo giorno di scuola è sempre un appuntamento emozionante, sia per gli studenti, sia per gli insegnanti e il personale scolastico, sia per i genitori e i familiari - dice il sindaco Daniele Valbonesi -. È un nuovo inizio che desideriamo condividere con tutti i bambini e le bambine di Santa Sofia, che incontreremo nella nuova corte comunale: un piccolo gioiello nel cuore di Santa Sofia, che presto intitoleremo ad Ermenegildo Corzani. Ci piace pensare che il primo giorno di scuola possa essere una lezione di educazione civica svolta non sui banchi di scuola, ma in un luogo simbolo del paese che accoglie le istituzioni e la scuola".

Trasporto pubblico

Passando a livello pratico, per l'anno scolastico 2023-24, per scuola dell'infanzia e scuola Primaria già da lunedì si partirà con l'orario definitivo e sarà subito operativo sia il trasporto, sia il servizio mensa. Per la scuola media, invece, l'orario definitivo entrerà in vigore il 25 settembre: fino ad allora, il trasporto è garantito solo se l'orario corrisponde con quello definitivo. Con l'entrata in vigore dell'orario definitivo, sono confermati i servizi di trasporto scolastico gratuito per gli alunni di Primaria e Secondaria di primo grado. È garantito anche il trasporto per la scuola dell'infanzia verso Spinello, dove il numero di iscritti è superiore a 3. "Da regolamento, l'attivazione delle linee è prevista se ci sono almeno 3 iscritti e, pur non essendo obbligatorio per l'infanzia, l'amministrazione di Santa Sofia ha stabilito di garantire comunque questo servizio a supporto delle famiglie - dice l'assessora ai servizi sociali Ilaria Marinini -.Sempre per Spinello, poi, visto l'alto numero di studenti, è stato istituito un servizio dedicato per i ragazzi frequentanti l'Ipsia di Galeata e un servizio di andata per i ragazzi che frequentano le superiori delle città, mentre per il ritorno questi ultimi salgono nelle corse già esistenti".

La Regione Emilia Romagna, con il bando “Salta su!”, garantisce la gratuità dell'abbonamento del trasporto pubblico a tutte le studentesse e gli studenti residenti in regione frequentanti la scuola Secondaria di Secondo grado che facciano parte di un nucleo familiare con Isee definitiva 2023 inferiore o uguale a 30.000 euro. A questo, si aggiungono le agevolazioni garantite dal Comune di Santa Sofia: i giovani residenti che fanno parte di un nucleo familiare con Isee tra 30.000 e 35.000 euro avranno uno sconto del 50% sul costo dell'abbonamento, mentre per i nuclei con Isee tra 35.000 e 40.000 euro lo sconto sarà pari al 30%. ASP sta attualmente predisponendo il bando con tutte le indicazioni per le famiglie, che avranno possibilità di richiedere l'agevolazione entro il 31 dicembre.

Servizio mensa

Per quanto riguarda il servizio mensa, è da segnalare una novità: a seguito di gara è stato identificato un nuovo gestore, ovvero la ditta Dussman. "Colgo l'occasione per dare il benvenuto ai nuovi gestori della mensa - prosegue Marianini - e sottolineo che, fin dai primi giorni, verranno introdotte alcune novità, come l'implementazione dell'uso di prodotti biologici che, come da bando, saranno superiori al 75%, tutto questo a fronte del mantenimento degli stessi costi del buono mensa rispetto al passato". Il servizio mensa partirà il 18 settembre per scuola dell'infanzia e scuola primaria, il 25 settembre per scuola media. Si ricorda che dal primo giorno di mensa nel proprio plesso, indipendentemente da quando i bambini inizieranno ad usare la mensa, i genitori dovranno gestire le presenze/assenze tramite il sistema informatizzato e-Civis. Le istruzioni personalizzate per l'utilizzo del sistema informatizzato arriveranno via e-mail.

I nuovi iscritti al "Fiocco di Neve"

“Durante le scorse settimane, sono state numerose le riunioni tra amministrazione, uffici e dirigente scolastico – conclude Marianini -. Sono state giornate intense, durante le quali ci siamo confrontati e abbiamo ragionato su attività e progetti: gli studenti troveranno tante novità al loro ritorno, l'entusiasmo per affrontare il nuovo anno scolastico non manca a chi si accinge a tornare in classe, così come non manca a chi è già rientrato. Penso, ovviamente, ai piccoli allievi del Nido Fiocco di Neve, alle educatrici e a tutto il personale che, dal 5 settembre, ha iniziato ad accogliere i 38 iscritti: un numero importante per il nostro piccolo comune montano".