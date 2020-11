A Santa Sofia si celebra il Giorno dell'Unità Nazionale e delle forze armate

Domenica a Santa Sofia si terranno le celebrazioni in onore del Giorno dell'Unità Nazionale e delle forze armate, in memoria del 4 novembre. In questa data, infatti, l'Italia ricorda l'Armistizio di Villa Giusti - entrato in vigore il 4 novembre 1918 - che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Il 4 novembre terminava anche la I Guerra Mondiale e per onorare i sacrifici dei soldati caduti, il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del "Milite Ignoto", nel sacello dell'Altare della Patria a Roma

"A Santa Sofia le celebrazioni si terranno ovviamente in forma ristretta e quest'anno non si svolgerà il tradizionale corteo commemorativo - commenta il sindaco Daniele Valbonesi -. Tuttavia, ritengo che sia davvero importante ricordare i valori dell'Unità Nazionale: oggi più che mai abbiamo bisogno di essere uniti per uscire dal momento di crisi che stiamo vivendo. Allo stesso tempo, nella giornata delle Forze Armate un ringraziamento va alle forze dell'ordine, in particolare a quelle che svolgono servizio presso il nostro territorio.”

Alle 10, al monumento nel loggiato di Via Nefetti, alcuni rappresentanti del Comune di Santa Sofia, delle forze dell'ordine, degli Alpini e delle associazioni combattentistiche si ritroveranno per deporre una corona ai caduti. In seguito, alle 11 sarà possibile assistere alla Santa Messa in memoria dei caduti presso la chiesa parrocchiale di Santa Lucia.