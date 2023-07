A Santa Sofia torna la festa "Coloriamo il mondo", la Cgil dibatte sull'immigrazione

Mercoledì al Parco delle Resistenza – Corte dell’Ostello di Santa Sofia torna "Coloriamo il mondo", un’occasione di condivisione in cui attraverso cibo, dialogo e musica si connettono culture apparentemente lontane. L’evento, organizzato da Cgil Forlì e Cgil Cesena, avrà inizio alle 17:30 nell’anfiteatro del Parco della Resistenza con l’incontro dal titolo “Lavoro e Diritti: il principio di uguaglianza nella Costituzione”, con gli interventi di Marco Valbruzzi, politologo; Maria Giorgini, segretaria Generale Cgil Forlì; Silla Bucci, segretaria generale Cgil Cesena, Giaime Barducci, responsabile Immigrazione Cgil Cesena e Serena Balzani, responsabile Immigrazione Cgil Forlì. Il dibattito sarà preceduto dai saluti del Sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi.

La necessità di riflettere sulla Costituzione e i valori espressi nella carta è emersa in continuità con il tema del Primo Maggio 2023 e le recenti manifestazioni, quella che si è svolta lo scorso 24 giugno a Roma e quella prevista per il 30 settembre, entrambe indette per chiedere la piena applicazione della Costituzione. Alle 19.30 nella Corte dell’Ostello avrà inizio la cena con piatti da tutto il mondo e prodotti della tradizione romagnola. Alle 21 Musica con la band "Arancia Meccanica". La festa "Coloriamo il mondo" è un appuntamento fisso dell’estate di Santa Sofia. L’iniziativa è nata dalla volontà di creare un’occasione di incontro tra le persone che abitano la vallata, coinvolgendo anche le famiglie che si sono trasferite nella zona per motivi di lavoro.