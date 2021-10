A Santa Sofia una mappa 'a fumetti' con i luoghi da scoprire e le eccelenze del territorio

Tra gli obiettivi del Comune di Santa Sofia c'è anche quello dello sviluppo e della promozione turistica. E dopo la creazione degli "Info Point", i piccoli punti d’informazione turistica diffusi nel territorio e in grado di fornire un'offerta informativa integrata al sistema istituzionale degli Uffici di Informazione Turistica, l'amministrazione comunale sta lavorando in due ambiti differenti. Tra questi c'è la creazione di materiale informativo da distribuire non solo online, ma anche "vis a vis".

Lunedì mattina, alle 10.30, nella sala del Consiglio, l'assessore al Turismo Ilaria Marianini presenterà la nuova mappa del territorio. "E' stata realizzata con uno stile quasi fumettistico, che offre un colpo d'occhio su Santa Sofia e sulle sue frazioni, mostrando le attrazioni, i luoghi da visitare e veicolando velocemente le informazioni principali", specifica. Al termine incontrerà ristoratori ed albergatori della zona per un momento di confronto. La promozione territoriale va avanti anche sui social istituzionali, con la pubblicazione di post che raccontano le eccellenze di Santa Sofia.