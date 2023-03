A scuola a piedi, un'occasione per socializzare: parte a Fratta Terme il progetto "Siamo Nati per Camminare"

Il Comune di Bertinoro aderisce alla campagna "Siamo Nati per Camminare...e muoversi sostenibili", promossa da Regione Emilia Romagna, Arpae, Centro Antartide, Genitori antismog. Grazie alla collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Bertinoro, le insegnanti della Scuola Primaria Gino Mattarelli di Fratta Terme e il Comitato Genitori di Fratta Terme, gli studenti delle 5 classi sono invitate ad utilizzare mezzi sostenibili per raggiungere la scuola dal 20 al 31 marzo, con la speranza di mantenere attive le buone abitudini anche nelle settimane a seguire.

"Lunedì si apre la Campagna Siamo Nati per Camminare all'interno del progetto regionale Mobilityamoci - entra nel dettaglio l'assessora alle Politiche Educative, Sara Londrillo -. Per l'occasione il parcheggio davanti alla Scuola Primaria di Fratta Terme e al nido "44 Gatti" sarà chiuso dalle 7,30 alle 8,15 e trasformato in un'area giochi da colorare prima dell'inizio delle lezioni. Invitiamo le famiglie alla massima partecipazione, utilizzando i parcheggi limitrofi alla scuola e raggiungendola a piedi, compresa la possibilità di partecipare al piedibus da Piazza Colitto. Inoltre lunedì saranno consegnate alle classi i diari in cui ogni bambino potrà segnare per i successivi 15 giorni la modalità con cui raggiunge la scuola. Ringrazio anche le insegnanti per la collaborazione e la buona riuscita del progetto".

"Il tema dell'edizione 2023 "Leggiamo la città camminando” vuole sottolineare come muoverci a piedi o comunque in maniera dolce ci permette di osservare ed apprendere meglio le dinamiche della nostra città, invitando ad osservare ed interagire con gli altri - illustra la sindaca Gessica Allegni -. E' un'ottima occasione per i bambini di socializzare, di guardarsi attorno e conoscere meglio il posto in cui vivono, rendendo Fratta Terme un luogo meno inquinato. Un grande plauso al Comitato Genitori di Fratta Terme per l'idea, l'organizzazione e l'entusiasmo".