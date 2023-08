A sostegno alle persone alluvionate: apre a Forlì la quarta sede del Centro Psicosanitario Karl Jaspers

Prosegue, anche durante il periodo estivo, l’intensa attività dell’Associazione Auxilia Onlus a sostegno della comunità più fragile la quale richiede assistenza e risposte a bisogni specifici da parte di professionisti. Una grande novità è l’apertura, da settembre, di una nuova sede del Centro Psicosanitario Karl Jaspers nel centro di Forlì. "Un’attività che si estende ora in 3 Comuni e 2 Province - parla la coordinatrice dei progetti dell’Associazione Auxilia Onlus Elena Alessandrini -.I numeri parlano di un aumento dei problemi legati alla salute mentale. Siamo sempre stati attenti alle situazioni emergenziali come pandemia e la recente alluvione. Ma i bisogni sono tanti; la nostra Associazione continuerà a dare assistenza anche grazie alle tante donazioni per noi indispensabili. I nostri professionisti sono operativi per fissare appuntamenti e accogliere chi ne avrà bisogno. Aprire un quarto centro è motivo di grande soddisfazione e attestazione di fiducia nei confronti dei nostri medici volontari e giovani ragazzi che con passione si rivolgono alla cura e alla tutela dell’altro. Dopo Cervia, Ravenna e Faenza saremo attivi anche a Forlì (altro Comune particolarmente colpito dalla recente alluvione). Nei 3 centri già attivi sono stati superati gli 80 accessi (richieste di aiuto tra singoli e nuclei familiari) in un anno. In media un percorso dura 15 incontri. Sono dati che devono farci riflettere. Grazie alla quarta sede del Centro si potrà ampliare il bacino di utenza che richiede risposte relative a cura e presa in carico dal punto di vista psicosanitario di giovani e adolescenti".