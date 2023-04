Amici a quattro zampe protagonisti in Corso Mazzini con "A spasso con Fido"

Amici a quattro zampe protagonisti sabato pomeriggio con "A spasso con Fido", la manifestazione organizzata dall'associazione "Idee in corso", impegnata ad occuparsi del problema del decoro urbano proponendo agli abitanti del quartiere piccoli flyer che invitavano i proprietari dei cani a raccoglierne le deiezioni. Un evento finalizzato "educare al rispetto dei luoghi comuni invitando a comportamenti corretti che garantiscano la pulizia e la sicurezza delle persone e delle cose", ma al tempo stesso vivere il centro storico. All'evento erano presenti associazioni che si occupano dell’accoglienza di cani e gatti, con punti informativi sulla salute e sull’alimentazione. Ha collaborato l'associazione Regnoli 41, che ha proposto nella via un’esposizione di opere artistiche a tema animali, mentre in corso Mazzini sono state esposte foto sullo stesso tema. Hanno aderito all'evento anche "Pensiero e azione", "Associazione amici dei cani - Gattile di Bagnol"o e Guardie Zoofile Earth.