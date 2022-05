"A tavola con Artusi": ancora posti disponibili per la cena con le Mariette

Il tamburo della bella Chiesa dei Servi sarà illuminato di rosso per invitare tutti a mettersi ‘A tavola con Artusi’ per la cena che le Mariette e Casa Artusi imbandiranno nella serata di sabato (ore 20) trasformando l’appena rinnovata via Andrea Costa in una sala da pranzo a cielo aperto. Ancora posti disponibili per l’appuntamento – che - con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli - vuole essere non solo un modo per ritrovarsi tutti insieme a tavola, ma anche un’anticipazione dei festeggiamenti per il quindicesimo compleanno dei due organizzatori (sia Casa Artusi che le Mariette sono nate nel 2007). E permetterà anche di contribuire alla realizzazione del progetto 'Raccontare la cucina italiana', che culminerà in un evento di videomapping ‘a tavola’ in programma per la serata del 1 luglio, durante la Festa Artusiana.

Menù della cena: quadrucci in brodo matto di piselli, insalata di pollo al limone su misticanza, ''minestra verde'' di una volta, filetto di maialino all'aceto balsamico con patate al forno, sformatino di nonna pia con carote e spinaci, zuppa inglese. Il costo per partecipare alla cena è di 35 euro (vini compresi). I posti sono limitati, e per questo, per partecipare occorre prenotarsi telefonando a Casa Artusi (3498401818) o all’Associazione delle Mariette (3471911515). Tutti i partecipanti sono invitati a indossare, se vorranno, qualcosa di rosso e a portare un proprio tegame o stoviglia in metallo 'a perdere' per contribuire a realizzare un'installazione artistica che il Comune di Forlimpopoli dedicherà ad Artusi.