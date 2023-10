A Vecchiazzano l'incontro regionale delle associazioni Acat Romagna e Arcat Emilia Romagna

La parrocchia di Vecchiazzano ha ospitato l'incontro regionale di Acat Romagna e Arcat Emilia Romagna, avente come tema la gioia. A portare i saluti dell'amministrazione comunale l'assessora al Welfare, Barbara Rossi. L’Acat è una associazione di volontariato senza scopo di lucro (odv) costituita da comunità multifamiliari (i Club degli Alcolisti in Trattamento e Alcologici Territoriali o at) che si incontrano settimanalmente per parlare dei loro problemi alcol-correlati con l’impegno di abbandonare definitivamente l’alcol, seguendo la metodologia del professor V. Hudolin. L’attività dei Cat è fondamentalmente sociale, incentrata su solidarietà, amicizia, condivisione ed empatia fra i componenti dei Club.