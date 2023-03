A Vecchiazzano si parla della guerra in Ucraina e dell’impegno per la pace

Proseguono gli incontri pubblici della Scuola di Formazione all'Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Forlì-Bertinoro, diretta da Luciano Ravaioli. Martedì, alle 20.45, nella sala Graffiedi della parrocchia di Vecchiazzano, è in programma “Per una pace giusta: Ucraina e le tante guerre dimenticate”. Interverranno il giornalista Mimmo Muolo, vaticanista del quotidiano della Cei “Avvenire” e Alberto Capannini, responsabile dell’Operazione Colomba dell’Associazione Comunità Papa Giovanni. In una recente articolo pubblicato su Avvenire, Muolo ha intervistato il presidente di Pax Christi e vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, Giovanni Ricchiuti. Il presule ha alzato forte la sua voce: “Fermatevi. Le armi cedano il passo alla diplomazia”.

“Fermatevi a chi viene detto? - chiede Muolo al vescovo - non c’è il rischio di mettere sullo stesso piano aggressori ed aggrediti?”. “E’ un invito – risponde mons. Ricchiuti - che rivolgo anche ai Paesi cosiddetti amici dell’Ucraina. Si pensi alla pace e non solo all’invio delle armi. Questo non significa negare l’evidenza: c’è un aggressore e un aggredito. Ma la strada che da dieci mesi si sta seguendo è la vera soluzione? Fermatevi lo diciamo a Putin, principalmente, ma anche ai nostri Paesi che hanno pensato soltanto nell’invio delle armi. È di qualche giorno fa la telefonata tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente Zelensky. Non mi sembra che si sia parlato di molto altro”. Nel corso della serata, grazie alla presenza del referente dell’Operazione Colomba Capannini, verranno monitorati altri dei troppi conflitti che stanno insanguinando il pianeta.

L’incontro sullo scontro armato in atto da oltre un anno fra Russia e Ucraina, precede la serata conclusiva della Scuola diocesana, in programma martedì 28 marzo, alle 20.45, sempre nella sala parrocchiale di Vecchiazzano, sul tema della Transizione Ecologica. Sono previsti gli interventi di Antonio Caschetto, coordinatore nazionale Movimento Laudato si, Lia Montalti, consigliera regionale dell’Emilia Romagna e Gian Matteo Peperoni, assessore all’ambiente Comune di Forlimpopoli. In entrambi gli incontri, le relazioni iniziali saranno seguite da domande e riflessioni, con riferimenti alla situazione del nostro territorio. Per informazioni: pastlav@forli.chiesacattolica.it