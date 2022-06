A Vecchiazzano un silent party per festeggiare l'inizio dell'estate: "Siamo una comunità viva e attiva"

Un silent party per festeggiare la fine dell'anno scolastico e l'inizio della stagione estive. Quasi 200 giovani si sono dati appuntamento martedì sera per il "Vecchiazzano Silent Party", organizzato dal Comitato di quartiere in collaborazione stretta con l'associazione di Quartiere Vecchiazzano Massa Ladino. "Una festa silenziosa, ma non per questo alienante - spiegano gli organizzatori -. I ragazzi, delle medie e superiori, hanno prima cenato con prodotti a km0 e poi hanno ballato fino alle 23,45".

"Il clima disteso, la totale assenza di bevande alcoliche e la voglia di stare serenamente insieme hanno favorito la buona riuscita dell’evento", argomentano i responsabili dell’evento, aggiungendo che "questo è stato il primo di una serie di iniziative ed eventi pensati per i giovani del quartiere e i loro amici, per farli sentire parte di una comunità già viva e attiva, per creargli le condizioni tali per cui si sentano sicuri nel loro quartiere come dentro le 4 mura della loro stanza". L'evento si è svolto grazie al contributo del Comune, che ha messo a disposizione, attraverso dei bandi “speciali", delle risorse dedicate ai quartieri.