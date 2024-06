A14, previste due notti di lavori al casello di Forlì: come cambia la viabilità

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì sarà chiusa l'uscita di Forlì, per chi proviene da Bologna e da Ancona, in modalità alternata. Chi proviene da Bologna può uscire al casello di Faenza, al chilometro 64+500, mentre chi proviene da Ancona al casello di Cesena nord, al chilometro 93+600. L'indomani il casello sarà chiuso dalle 22 di venerdì alle 6 di sabato in entrata in entrambe le direzioni. Chi è diretto verso nord può entrare in autostrada dal casello di Faenza, mentre chi è diretto verso sud in quello di Cesena Nord.