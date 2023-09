Sulla A14 Bologna-Taranto sono terminati in anticipo rispetto alla pianificazione i lavori di manutenzione cavi nel tratto compreso tra Faenza e Forlì. Di conseguenza, è stata annullata l'ultima chiusura in programma del suddetto tratto, in entrambe le direzioni, prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 20, alle 6 di giovedì 21 settembre.