A14, nuovo asfalto tra Forlì e Faenza in direzione nord: previste due notti di lavori

Previsti lavori di pavimentazione lungo il tratto romagnolo dell'A14 tra Forlì e Faenza in direzione nord. Si comincerà questa sera, lunedì, dalle 22 alle 6 di martedì e si proseguirà giovedì 2 maggio dalle 22 alle 6 di venerdì 3. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria al casello di Forlì, i mezzi potranno percorrere via Ravegnana, un tratto di Tangenziale di Forlì in direzione Faenza, la via Emilia, via Fratelli Rosselli e via Granarolo prima di rientrare in autostrada dal casello di Faenza.