A14, previsti lavori notturni: chiude l'uscita di Forlì per chi proviene da Bologna

Previsti lavori al casello autostradale di Forlì. Per consentire lavori di manutenzione dei giunti di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì, martedì e mercoledì, con orario dalle 21 alle 6, sarà chiusa l'uscita di Forlì per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Faenza o di Cesena nord.

